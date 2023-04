 “Zero dazi” sul grano ucraino

L’Ucraina potrà continuare a esportare nell’Unione europea tutti i suoi prodotti, compresi quelli agricoli, senza dazi e senza quote, dopo che gli ambasciatori dei ventisette stati membri hanno trovato un accordo per rinnovare per un anno le concessioni commerciali unilaterali volte a evitare il collasso dell’economia di Kyiv. Anche lo scontro con Polonia, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia sul loro divieto di importazione dei cereali ucraini, che che metteva in discussione la tenuta dell’Ue nel suo sostegno all’Ucraina, è stato risolto

