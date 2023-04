Lo scontro intraeuropeo sul grano è un test sul sostegno europeo a Kyiv

Per ragioni di politica interna, Varsavia blocca i prodotti agricoli dall’Ucraina. Budapest s’accoda. Per Bruxelles è inaccettabile: la Commissione potrebbe aprire una procedura di infrazione ma per ora spera che basti un nuovo pacchetto di aiuti finanziari

Bruxelles. Una piccola guerra intraeuropea sul grano dell’Ucraina sta trasformandosi in un test sulla determinazione degli stati membri dell’Unione europea a sostenere Kyiv, costi quel che costi, nella sua difesa contro l’aggressione della Russia e nel suo percorso di integrazione occidentale. La Polonia, che si presenta come il più convinto alleato di Kyiv nell’Ue, sabato ha annunciato il blocco del grano e di altri prodotti alimentari dall’Ucraina, dopo che un aumento delle importazioni attraverso le “corsie di solidarietà” dell’Ue ha provocato un crollo dei prezzi sui mercati locali. C’è un limite alla solidarietà di Varsavia: a pochi mesi dalle elezioni, con i sondaggi che indicano un risultato in bilico, il Partito legge e giustizia (PiS) non è pronto a perdere il voto degli agricoltori polacchi per salvare l’agricoltura ucraina.