Volano stracci tra Vestager e Breton sugli aiuti di stato e l'Ira

La commissaria europea alla Concorrenza sostiene che la corsa ai sussidi "avrà un costo elevato per i contribuenti". Mentre il secondo sta usando l'Inflaction Reduction Act americano per promuovere la tradizionale linea interventista francese

Bruxelles. Il grande allentamento degli aiuti di stato promesso da Ursula von der Leyen per accontentare Francia e Germania nella risposta dell’Unione europea all’Inflation Reduction Act (Ira) dell’Amministrazione Biden si sta rimpicciolendo sempre di più. “Proporremo di adeguare temporaneamente, in maniera molto mirata, le nostre regole sugli aiuti di stato: calcoli più facili, procedure più semplici, approvazioni accelerate”, ha detto la presidente della Commissione in un discorso giovedì. A prima vista non molto sembra cambiato rispetto ai precedenti annunci di von der Leyen, che ha promesso una risposta all’Ira basata su maggiore flessibilità per i governi nel concedere sussidi e sconti fiscali. E invece, tra le righe, le differenze sono significative. Il 14 dicembre davanti al Parlamento europeo, von der Leyen aveva detto che le regole sugli aiuti di stato sarebbero diventate “più semplici e veloci per gli anni a venire”.