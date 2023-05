Mariupol 24, il canale della propaganda russa nella città occupata

L’occupazione russa di Mariupol, la città portuale affacciata con le sue acciaierie sul Mare d’Azov, ha tolto vite, distrutto case ed edifici, impoverito e ucciso. Nei primi giorni dopo la fine dell’assedio, i cittadini rimasti andavano in giro con quello che avevano, vendevano e compravano, spesso tornavano in case pericolanti e dopo aver trascorso intere settimane nel buio e nell’umidità delle cantine e dei rifugi, trascorrevano tempo per le strade in cui i soldati di Mosca avevano installato schermi che trasmettevano i canali della televisione russa. L’occupazione ha distrutto anche i media del posto e negli studi televisivi in cui un tempo i giornalisti avevano raccontato l’inizio della guerra, i bombardamenti, e anni prima, nel 2015, la fine dell’assalto dei sedicenti separatisti mandati da Mosca, è sorta una nuova emittente: Mariupol 24.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE