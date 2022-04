Le bugie russe su Mariupol

Vladimir Putin e il suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, si sono seduti attorno a un tavolo molto piccolo, e hanno rivendicato la vittoria della Russia a Mariupol. La scena era registrata ed evidentemente anche preparata. Shoigu ha letto al presidente un rapporto dettagliato sulla situazione nella città, ha raccontato come i soldati russi hanno cercato di evitare che i nazionalisti ucraini usassero i cittadini come scudi umani e come si sono impegnati per l’apertura di corridoi umanitari. “Il lavoro delle Forze armate per liberare Mariupol è stato un successo. Congratulazioni”, ha concluso Putin. La verità è che la città è distrutta, ma non è ancora presa. I combattenti ucraini continuano a resistere nello stabilimento dell’acciaieria Azovstal, sono un migliaio, ma la Russia ha trascorso già troppo tempo a Mariupol: è arrivato il momento di mettere fine all’operazione. Mosca sta cercando di accelerare la campagna nel Donbas, vuole risultati, anche se ridimensionati, e Mariupol è ottima anche dal punto di vista della propaganda: la città difesa dai nazionalisti neonazisti del battaglione Azov è un obiettivo che si può vendere come successo in una guerra dichiarata per denazificare. L’assedio dura da due mesi, Mosca ha perso uomini e mezzi e quel che rimane, evidentemente, il Cremlino vuole reindirizzarlo altrove e portarlo nel Donbas. Lo scambio tra Putin e Shoigu, senza divisa, è affettato. Putin appare rigido, con la stessa espressione sul volto per i quindici minuti dell’incontro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE