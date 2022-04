Le minacce cibernetiche di Putin mettono in affanno i servizi segreti

Per una bizzarra coincidenza, l’avvio delle operazioni per rafforzare la nostra difesa cibernetica è scattato alla vigilia dell’altra “operazione”, quella sedicente speciale lanciata da Vladimir Putin nell’invadere l’Ucraina. E forse allora non è un caso che il precipitare degli eventi, la deflagrazione di una crisi diplomatica a livello globale, abbia indotto il governo a valutare un immediato passo in avanti, nella direzione intrapresa. Perché il bando pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 febbraio, quello con cui l’Agenzia italiana per la cybersicurezza lancia un concorso per assumere 50 esperti informatici, potrebbe essere seguito a breve da ulteriori misure in tal senso. Perché i vertici dei nostri servizi ritengono per nulla astratta l’eventualità di ritorsioni paraterroristiche da parte del Cremlino nei paesi più esposti nel sostegno a Kyiv. E tra le varie minacce attuabili quella “ibrida” – soprattutto quella cibernetica – è di gran lunga la più attuabile. Se non altro, perché sfugge ai vincoli convenzionali, ai confini fisici, a cui pure la logica folle della guerra deve sottostare. E a volte colpisce anche di rimbalzo. Non a caso un paio di settimane fa, mentre ancora infuriava la battaglia intorno alla capitale, i collaboratori di Roberto Baldoni, il prof. messo a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, hanno allertato l’ambasciatore Pier Francesco Zazo perché li aiutasse in tutta fretta a contattare alcune aziende di mobili italiane con sede in Ucraina: stavano per condividere dei sistemi di autentificazione “infettati” da Mosca, il che avrebbe diffuso anche nelle reti italiane uno di quei malware che hanno mandato in tilt centinaia di siti nel paese invaso – i russi, dall’inizio della guerra, ne hanno diffusi tre, di tipologia Wiper, tutti e tre assai letali. L’operazione d’emergenza è andata a buon fine, ma l’affanno con cui è stata condotta ha ribadito la necessità di una svolta.

