Perché il test missilistico di Putin è un segno della sua debolezza

Un test missilistico non è mai soltanto un test missilistico. Serve a fare propaganda, a fare deterrenza, a mandare dei messaggi – anche all’opinione pubblica interna. Vladimir Putin ha detto che il missile balistico intercontinentale RS-28 “Sarmat”, testato “con successo” mercoledì da Mosca, è “un’arma davvero unica” il cui scopo è rafforzare “il potenziale di combattimento delle nostre Forze armate”, che “farà pensare due volte coloro che minacciano il nostro paese”. Secondo diversi analisti si tratta in realtà di un diversivo per mostrare una superiorità bellica della Russia che finora non è stata dimostrata sul campo – l’affondamento dell’incrociatore Moskva nel Mar nero aveva bisogno di essere esorcizzato con l’esibizione di un’arma potenzialmente più letale. Molti media hanno rilanciato enfatizzando la notizia della nuova arma a disposizione di Putin, ma è stato il Pentagono a minimizzare il test: il Cremlino ha regolarmente avvisato gli Stati Uniti del lancio prima di effettuarlo, come previsto dagli accordi “New Start”, firmati da Barack Obama e Dmitri Medvedev a Praga nel 2010 per controllare la proliferazione delle armi strategiche offensive. Si tratta quindi di un esperimento di routine, che non cambia le regole della guerra e non aumenta la minaccia militare russa contro l’America (un missile balistico intercontinentale superpesante a tre stadi come il Sarmat è costoso, difficile da produrre anche in conseguenza delle sanzioni contro la Russia, non sarebbe economicamente sostenibile usarlo per la guerra in Ucraina).

