Perché è ora di prendere sul serio Zelensky

Bisognerebbe imparare a prendere sul serio Volodymyr Zelensky e bisognerebbe avere il coraggio di ascoltare il presidente ucraino non solo quando ci dice le verità che ci vogliamo sentir dire, quanto è bello l’occidente e quanto è cattiva la Russia, ma anche quando ci dice, con fiera durezza, le verità che non ci vogliamo sentir dire. Tra le verità che non ci vogliamo sentir dire, e che Zelensky ripete ormai da giorni, ce ne sono tre importanti ripetute anche ieri dal presidente ucraino. La prima è di natura economica e Zelensky ieri ha ricordato che un nuovo pacchetto di sanzioni che non comprenda quantomeno il petrolio, e che si limiti solo all’embargo sul carbone, sarebbe un pacchetto vuoto (l’Ue ha pagato alla Russia, da fine febbraio a inizio aprile, 9 miliardi per il petrolio, 9,6 per il gas e 712 milioni per il carbone).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE