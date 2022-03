Zelensky, il Churchill di Kyiv

Ieri dicevamo. Bisogna diffidare della capacità di sofferenza slava e slavofila. E’ maestra di umanità ma imprigiona l’anima russa nei misteri poco gaudiosi dell’onnipotenza politica, tende a divinizzare il fatto compiuto, tende al fatalismo. Non è un caso se Putin, in uno dei suoi immaginifici e bugiardi discorsi di questo tremendo anteguerra ha citato la “capacità di sofferenza” come un prerequisito per resistere nell’avventura nazionale in cui ha cacciato la Russia.

