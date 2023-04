Missili “denazificatori” su Uman, la città dei pellegrinaggi ebraici

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile un attacco missilistico russo ha colpito un palazzo residenziale a Uman, uccidendo più di 20 civili e ferendone 18 secondo i dati parziali forniti dai media ucraini. La violenta aggressione russa ricorda quella dello scorso gennaio a Dnipro, in cui allo stesso modo fu squarciato un condominio con centinaia di civili all’interno. Eppure, Uman, ottantamila abitanti, si trova ben più lontano rispetto alla linea di contatto fra l’esercito russo e ucraino. Circa undici ore di auto da Donetsk, poche decine di secondi per dei missili Kh-101 e Kh-555. Uman rappresenta quel pezzo di Ucraina centrale circondato da campi di grano e cresciuto con la mitologia cosacca che non si è mai piegato all’assimilazione russa, nemmeno nei momenti più bui della storia ucraina. Durante il XVIII e XIX secolo, come il resto dell’Ucraina, era un centro abitato prevalentemente da ebrei, che hanno rappresentato più della metà della popolazione cittadina fino agli anni Trenta.

