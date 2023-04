Chi è pronto a collaborare per il progetto della centrale Paks in Ungheria

Il 13 marzo il premier ungherese Viktor Orbán era a Parigi e ha partecipato a una cena all’Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron. Sono rare le occasioni in cui Orbán viene ricevuto con calore nelle capitali europee: sono anni che il premier ungherese si mette contro i progetti dell’Unione e la sua opposizione è diventata un problema ancora più forte dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Urlando e strepitando, sono poche in realtà le decisioni di Bruxelles per garantire il sostegno a Kyiv che il premier è riuscito a bloccare, ma ora che gli europei sono costretti a ragionare per schieramenti, con Orbán a fianco non possono fare a meno di notare che l’ungherese non sta con loro: quando va bene sta nel mezzo, oppure con Mosca. Il 13 marzo all’Eliseo è stato un invito importante e il presidente francese voleva parlare di guerra in Ucraina e anche di energia, perché Budapest è tra i paesi dell’Ue intenzionati a implementare le capacità nucleari e, per farlo, negli anni si è appoggiata alla Russia. Adesso la Francia è pronta a partecipare alla realizzazione del progetto della nuova centrale nucleare di Paks.

