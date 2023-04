Il viaggio del Papa a Budapest consolida un'intesa insospettabile che va ben oltre il dramma ucraino

Da oggi e fino a domenica, il Papa sarà in Ungheria. Due giorni e mezzo di incontri, omelie e annunciati bagni di folla a Budapest. E’ la seconda volta in due anni che Francesco si reca nella capitale ungherese. La prima, nel settembre del 2021, fu in occasione del Congresso eucaristico internazionale, quando si limitò a presiedere la celebrazione della messa conclusiva. In tale occasione diede l’arrivederci e oggi, tornando, mantiene la promessa fatta. In questi mesi, fin da quando è stato annunciato il viaggio, molto si è discusso su una presunta vicinanza a Viktor Orbán, il tutto calato nel dramma del conflitto ucraino. L’equazione, mediaticamente parlando, è stata semplice: Orbán e il Papa dicono le stesse cose, entrambi vogliono la fine della guerra e sono contrari al continuo invio di armi a Kyiv. Una narrazione che il premier ungherese ha usato a proprio vantaggio più volte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE