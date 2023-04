Le tappe per la ricostruzione dell'Ucraina secondo il premier Shmyhal

L’Ucraina non perde di vista la necessità di pensare al futuro mentre la Russia distrugge: per il premier ucraino Denys Shmyhal, che a Roma ha abbandonato i suoi vestiti verde militare che distinguono la leadership ucraina da oltre un anno per un completo scuro, Kyiv si sta già trasformando e il cambiamento, che Mosca lo voglia o no, è irreversibile. Lo scorso anno Kyiv ha ricevuto lo status di paese candidato assieme alla Moldavia e non ha perso tempo. Ora si aspetta la stessa rapidità da parte di Bruxelles: “Abbiamo portato a termine tutte e sette le richieste che ci sono state poste per questa prima fase, nonostante la guerra – ha detto Shmyhal rispondendo a una domanda del Foglio durante la conferenza stampa a Roma – Abbiamo creato l’infrastruttura contro la corruzione, siamo passati alla procedura di autocontrollo. Entro la primavera aspettiamo il rapporto della Commissione europea sul compimento di questi sette passi. In autunno ci aspettiamo la risposta ufficiale per poter passare alla fase successiva. Siamo pronti per l’inizio delle trattative entro la fine dell’anno”. La più grande ricostruzione di un paese dalla Seconda guerra mondiale va iniziata in anticipo. Prima che l’aggressore se ne sia andato del tutto.

