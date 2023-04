Meloni pensa alla ricostruzione dell'Ucraina, ma cercando di sparigliare in Europa

La Conferenza dell'Eur non è quello che la premier sognava. Bce e Bruxelles snobbano l'evento, ma per la capa di FdI può essere l'occasione per smarcarsi da Parigi e Berlino. I 400 miliardi in ballo e l'incognita di Salvini. Il primo ministro Smyhal vedrà il papa

Offrirà visibilità provando a guadagnarla. Traccerà scenari in cui spera di poter entrare. Garantirà centralità, in Europa, nell’ambizione di poterla lei stessa occupare. E’ insomma un po’ un gioco degli specchi, quello che andrà in scena oggi al Palazzo dei Congressi dell’Eur. Giorgia Meloni sperava all’inizio di poterla trasformare in qualcosa di più importante e più decisivo, questa Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Una sorta di vertice europeo sotto l’egida italiana, questo doveva essere. Sarà un bilaterale, alla fine. Non ci sarà Volodymyr Zelensky. La ministra dello Sviluppo economico, Yulia Svyrydenko, sarà collegata da remoto. I titolari di Economia, Agricoltura ed Energia delegheranno i loro vice, e un paio ancora “to be confirmed”. Eppure, la scommessa della premier è lì: pronta per essere lanciata.