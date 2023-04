Il sostegno dell'Ue a Kyiv non può essere timido e lento. Istruzioni per un salto di qualità

E’ inaccettabile che l’insieme dei paesi che fanno il 22 per cento del pil mondiale sia in difficoltà nel provvedere la necessaria assistenza militare a un popolo che è sotto aggressione da parte russa dal 2014 proprio per la sua volontà di avvicinarsi all’Europa

Passati 14 mesi dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina e anche in vista del ventilato – e necessario – inasprimento delle sanzioni nei confronti di Mosca, vale la pena interrogarsi sull’efficacia della politica dell’Unione europea su un tema, il ritorno della guerra in Europa, che chiama in causa non solo i princìpi sui quali l’Ue si fonda ma anche le sue prospettive future.