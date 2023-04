“L'invasione russa dell'Ucraina non è un problema solo europeo”

Il ministro degli Esteri giapponese, in occasione della ministeriale del G7 a Karuizawa, scrive al Foglio: ecco come si protegge l’ordine internazionale

In qualità di presidente del G7 2023, il Giappone ospiterà, dal 16 al 18 aprile, la Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 a Karuizawa, nella prefettura di Nagano. Mentre l’invasione russa dell’Ucraina scuote le fondamenta dell’ordine internazionale, la comunità globale si trova a un punto di svolta storico, ed è superfluo sottolineare come il coordinamento delle politiche in seno al G7 sia più importante che mai. Il Primo Ministro Kishida ha espresso la sua determinazione a guidare il dibattito in qualità di presidente del G7, nonché a mostrare risolutamente al mondo che il G7 respinge con fermezza i tentativi di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza o la minaccia di armi nucleari – tanto più il loro utilizzo – come sta facendo la Russia, e che il G7 proteggerà strenuamente l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto.