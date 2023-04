Le grandi risposte dell'Italia agli utili idioti del putinismo

“Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre”. Sono passati esattamente dodici mesi dalla famosa frase con cui Mario Draghi, in un pomeriggio d’aprile nel 2022, gelò la platea dei giornalisti durante una conferenza stampa dedicata all’ultimo Documento di economia e finanza presentato dal suo governo. Un anno dopo, con discreto orgoglio patriottico, come si direbbe oggi, si potrebbe concludere che, nonostante i devastanti effetti del global warming, che in questi giorni si è preso però una piccola pausa (brrr), la risposta alla domanda di Draghi è che l’Italia tra il condizionatore acceso e la difesa della pace finora ha scelto la seconda. I più spiritosi potrebbero dire che in verità, negli ultimi dodici mesi, l’Italia ha scelto di difendere la pace senza rinunciare ai condizionatori, cosa che in parte è vera. Ma se si ha il coraggio di riavvolgere velocemente il nastro dell’anno appena trascorso si noterà, senza fare troppa fatica, che alcune delle grandi balle che erano state messe in circolo dai professionisti della zizzania per disincentivare l’impegno dell’Italia nella difesa dell’Ucraina sono state sistematicamente smentite dalla realtà. Vi ricordate cosa si diceva sul gas? Certo che lo ricordate. Si diceva che mai e poi mai l’Italia sarebbe stata in grado di sostituire così velocemente il gas russo con altro gas. E si diceva che l’Italia avrebbe dovuto affrontare chissà quali interminabili periodi di razionamento. È successo?

