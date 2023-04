Il video dell'ucraino decapitato conferma la disumanità della Russia

Milano. “Questo non è un incidente, questo non è un episodio casuale”, ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “è successo prima, è successo a Bucha, è successo migliaia di volte, tutti devono reagire, ogni leader” del mondo deve reagire, perché “questa è la Russia”, questo è il metodo dei “mostri” russi che “uccidono con questa facilità”, e “la sconfitta del terrorismo russo è necessaria”. Zelensky fa riferimento al video di circa due minuti in cui un prigioniero ucraino – definito “mercenario” – viene decapitato da un soldato russo: non si sa quando sia stato girato, probabilmente d’estate a giudicare dalla vegetazione, né chi siano i carnefici e la vittima, ma se avete la forza di sentire anche solo l’audio, le urla e le istruzioni su come si taglia la testa a un uomo non vi andranno più via dalla testa. “Come lo Stato islamico”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba; “un nuovo Stato islamico”, ha ribadito Zelensky.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE