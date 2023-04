Il primo incontro della presidenza russa all'Onu è stato uno show osceno

Milano. L’ambasciatore all’Onu del Regno Unito ha bloccato la diretta del primo incontro informale del Consiglio di sicurezza a presidenza russa: è una cosa che accade molto di rado, ma quando Mosca ha fatto sapere che al primo appuntamento avrebbe fatto intervenire (da remoto) Maria Lvova-Belova, commissaria del Cremlino per i diritti dei bambini raggiunta da un mandato d’arresto dalla Corte penale internazionale assieme a Vladimir Putin, la missione britannica al Palazzo di Vetro ha deciso di iniziare subito la resistenza. “Non dovrebbe esserle offerta una piattaforma delle Nazioni Unite per diffondere disinformazione”, dice il comunicato inglese riferendosi alla Lvova-Belova: “Se vuole rendere conto delle proprie azioni, può farlo all’Aia”. L’ambasciata russa all’Onu ha detto che avrebbe trovato un altro modo (su YouTube) per trasmettere l’incontro, ha dichiarato che “evidentemente i paesi occidentali hanno paura che molte persone possano vedere la verità su questo tema” e che si opporrà in futuro alle dirette citando “la clausola di censura inglese”. Ma la resistenza diplomatica non si è fermata: gli Stati Uniti si sono uniti al Regno Unito nella richiesta di non trasmettere la diretta dell’evento (che non resterà quindi negli archivi), e quando si è collegata la Lvova-Belova, le delegazioni dei due paesi più quelle di Albania e Malta hanno lasciato l’aula. Cinquanta paesi hanno scritto un comunicato congiunto sottolineando che questo è l’esempio perfetto di come la Russia abusa del suo potere e del suo privilegio di essere un membro permanente del Consiglio di sicurezza.

