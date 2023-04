L'esercito ucraino è alle porte della Crimea e Kyiv apre ai negoziati con Mosca

Nel giro di una settimana l’Ucraina ha reso pubblico un piano del Consiglio di sicurezza in cui viene spiegato come si muoverebbe il governo di Kyiv se riuscisse a liberare la penisola di Crimea. Poi ha pubblicato una foto sui canali dell’intelligence militare con una didascalia molto esplicita: “Yalta, Crimea 2023”. Ha infine detto che quando i soldati ucraini arriveranno alle porte della Crimea, si potrà aprire un negoziato con la Russia. A fare quest’ultima affermazione è stato Andriy Sybiha, vicecapo dell’ufficio di Zelensky, in un’intervista al Financial Times. Il consigliere del presidente ucraino ha detto: “Quando saremo al confine amministrativo con la Crimea, saremo pronti ad aprire il capitolo diplomatico”. E poi ha aggiunto: “Ciò non significa che escludiamo la via della liberazione della Crimea” militarmente.

