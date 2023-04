Come si ferma il bullismo cinese

Otto anni dopo l’inizio della scalata del colosso statale cinese ChemChina nella società italiana di pneumatici Pirelli, i soci di Pechino iniziano a essere un problema anche per il governo di Giorgia Meloni. L’altro ieri Bloomberg ha rivelato che l’esecutivo italiano sta studiando una opzione per ridurre l’influenza su Pirelli della Sinochem – la società statale cinese che nel maggio del 2021, dopo la fusione con ChemChina, si è trasformata nella gigantesca Sinochem Holdings. Le mosse del governo Meloni su Pirelli dimostrano che il dilemma sul business con la Cina di Xi Jinping è sempre più complicato: c’è un problema che riguarda l’acquisizione cinese di know-how, ma soprattutto l’influenza diretta di Pechino in aziende strategiche straniere. Che cosa succederebbe se il governo italiano decidesse, entro la fine di quest’anno, di uscire dalla Via della Seta cinese? La conseguenza più prevedibile – quella che a quanto pare ha finora frenato Meloni dal prendere una decisione – è la rappresaglia economica da parte della Cina.

