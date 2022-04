Il referendum di Draghi: "Volete la pace o i climatizzatori?". Il M5s ora chiede lo scostamento

Ecco il referendum di Mario Draghi: “Preferite la pace o il climatizzatore acceso?”. Rispondete. Lui è preoccupato, loro si divertono. Lui guarda le previsioni, i partiti i sondaggi. Numeri negativi, quadro in peggioramento. Il governo ieri ha licenziato in Cdm il Def. Sullo scostamento di bilancio non si è scostato. Il premier ha ripetuto “no”. E’ la nuova bandiera del M5s. Daniele Franco ha spiegato che equivale a fare schizzare lo spread e ha portato il conto. L’inflazione è più elevata di quanto si immaginava. Nel 2022 ben 5,6 per cento. La Lega continua ad attaccare sulla delega fiscale. Conte è bum bum. Draghi: “I cittadini scelgono l’unità non le identità”.

