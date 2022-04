Draghi contro la casalinatja, la disinfomazione 5s, tifa Letta: "Enrico si occupi di Conte"

Per il leader del M5s la riforma del Csm diventa il "new spese militari". E' tornato pure Alfonso Bonafede. Al governo parlano della strategia della manipolazione

Ritagliano, incollano, manipolano. È la casalinatja, il monopattino della disinformazione, la macchina del fard. Al ministro Lorenzo Guerini hanno attribuito la retromarcia sulle spese militari. Non era vero. Hanno strappato una riga di una sua lettera e l’hanno “photoscioccata”. La riforma Cartabia che si vendevano come un “loro successo” ora è “un compromesso al ribasso”. Giuseppe Conte la vuole riscrivere. Per il governo si chiama “strategia della manipolazione”.