Draghi tra minacce vere e verosimili. Putin chiede rubli, Conte vuole il voto. Allarme giustizia

I fatti li ha separati dalle “sensazioni”. In Ucraina è possibile la pace? I fatti. “A Putin ho chiesto se era possibile un cessate il fuoco. Mi ha risposto che al momento non ci sono le condizioni”. Dunque Putin è sempre lo stesso? Le impressioni. “Ho notato un cambiamento nel suo tono. Non posso dire se sia vero”. Si è presentato alla stampa estera senza fare l’esterofilo. E infatti, sorridendo, Mario Draghi ha esordito con “rispondo in italiano”. Il governo è in attesa. Putin esige rubli per il suo gas dal primo aprile ma permette ancora i pagamenti in euro. La Ue deve decidere. Draghi telefona a Scholz.

