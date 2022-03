Draghi alle prese con il "tolo-tolo" Conte e le casalinate del M5s: "Cerca il voto anticipato"

Fa ora lo smemorato di Volturara, il “cado dalle nubi”, il “ma chi? Io?”. Entra nella fase Zalone. Vuole “scancellare” i suoi tre anni di spese militari con “il fotoschoc”. Quando Mario Draghi gli ha mostrato la lista da lui firmata ha cercato di intortare ed è rimasto intortato. Sporco di marmellata Nato ha rilanciato in terza persona, da dandy delle tre carte: “I governi Conte hanno aumentato le spese per la difesa solo del 12 per cento! E non il 17”. Ha usato i dati previsionali e non i consolidati. Ecco la ragione. Desidera fare cadere Draghi ma non ha il potere di farlo fallire. Al governo catalogano il gruppo di Giuseppe Conte come il gruppo “Yoko Ono”.

