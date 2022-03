Draghi diffida il "dandy" Conte e "lo spaesato" Salvini

Roma. Minacciano di uscire perché non possono più entrare. Sono “I promessi divorziati”, i coniugi Bruto, gli amanti per slealtà. Vogliono sfasciare il governo perché sono gli sfasciati di governo. Uno (Salvini) fa lo smemorato putiniano, il convertito, l’altro (Conte) non vuole aumentare le spese militari e si vanta delle telefonate con Putin: “Duravano un’ora e mezza”. A Palazzo Chigi, nei corridoi che entrambi ancora sognano quando (non) dormono, gli hanno trovato un nome. Li chiamano “il dandy” e “lo spaesato”. Conte (il dandy) vuole disarcionare Mario Draghi con il metodo Salvini: “Dobbiamo proteggere le famiglie”. Salvini (lo spaesato) vuole indebolire Draghi con il metodo Conte, la tecnica Padre Pio: “Fratelli, preghiamo”.

