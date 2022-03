Draghi contro i "pancifisti". Conte vuole impallinarlo. Il nodo è l'addio al gas russo

Il premier volerà domani a Bruxelles per il Consiglio Europeo mentre in Parlamento attacca i pacifisti trasversali. Preoccupa la tenuta del M5s sulle spese militari. Sul gas Giavazzi avverte: "Ipotesi da valutare lo stop delle importazioni"

Gli fanno guerra in nome della pace. È la brigata “pancifista”. Sono i pacifisti dalla pace gonfia, i predicatori della resa preventiva contro la Russia. È l’esercito “Viva Caporetto” (M5s, fuoriusciti, putiniani in amore) che suggerisce a Mario Draghi: “Arrendiamoci! L’Ucraina è spacciata”. Non vogliono mandare armi alla resistenza, aumentare la spesa militare del 2 per cento. Loro la chiamano pace, Draghi, in Parlamento, l’ha chiamata viltà. L’ha ripudiata perché “non aiutare militarmente significa lasciare che gli ucraini perdano il loro paese e accettino pacificamente la schiavitù”.