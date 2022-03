Il M5s vota contro il governo sulle spese militari. Conte a metà tra Draghi e Cabras

Gli ex grillini filoputiniani di Alternativa mettono nel sacco i grillini alla Camera. Che rompono col Pd e decidono di smentire (a metà) Draghi, il quale invece rilancia: "Vogliamo la Difesa europea, per questo noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2 per cento che abbiamo promesso nella Nato"

Un po' con Mario Draghi, un po' con Pino Cabras. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte resta così, sospeso sulle sue contraddizioni. Che esplodono alla Camera, nel corso della seduta che accompagna, come al solito, la vigilia del Consiglio europeo. Un intervento, quello di Mario Draghi, che tocca anche il punto politicamente più sensibile, per il copraccione grillino. “Noi vogliamo creare una difesa europea. Ed è proprio per questo che noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2 per cento che abbiamo promesso nella Nato”, dice il premier parlando all'assemblea. Confutando così, tra l'altro, una supposta certezza di Conte. Il quale, proprio poche ore fa, nella sua intervista a Porta a Porta di ieri sera, aveva garantito: "Ritengo che neppure Draghi abbia cambiato posizione. Qualche giorno fa è stato molto chiaro: la prospettiva di incrementare in modo significativo le spese militari sul piano nazionale non è nell'ordine delle cose". Appunto.