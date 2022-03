La guerra di Putin riaccende il conflitto tra Di Maio e Conte

L'ex premier contesta gli impegni Nato e asseconda le bizze dei suoi senatori: "Sbagliato votare a favore del 2 per cento per le spese militari". Il ministro degli Esteri si prepara ad accompagnare il premier a Bruxelles ed è sul fronte opposto: "Il M5s stia con Draghi, con l'Ue e con Washington". Nel mezzo, gli sbuffi di Letta: "I grillini? Sono faticosi"

L’uno ha scelto di non esserci. E anzi, l’attesa per il discorso di Zelensky ha provato a occuparla a distanza, ma comunque con destrezza, facendo sapere che di assecondare l’aumento delle spese militari non vuole saperne. L’altro era proprio lì, al fianco di Mario Draghi, e l’applauso più convinto, plateale, se l’è fatto scappare quando il premier ha rivendicato la giustezza degli aiuti “anche militari”, alla resistenza ucraina. L’uno, Giuseppe Conte, contesta gli impegni dettati dalla Nato. L’altro, Luigi Di Maio, dice che “per me il M5s sta con la Nato”. E anche per questo giovedì accompagnerà Draghi a Bruxelles, in occasione del vertice dell’Alleanza atlantica.