Conte fa il pacifista e striglia i deputati: "Così mi sfanculate". Ma da premier aumentò le spese militari

Ora che s’è ritagliato il ruolo del governista riluttante, striglia i suoi stessi parlamentari per non essersi opposti a un ordine del giorno che impegna il governo ad aumentare la spesa militare fino al 2 per cento del pil. “Non potete sfanculare così il presidente del Movimento”, ha ringhiato venerdì scorso, durante una riunione coi responsabili grillini del settore, costringendo poi Giovanni Aresta, deputato del M5s che del famigerato dl Ucraina è stato relatore, a una lunga arringa difensiva (“Non puoi usare queste parole con me, Giuseppe”). E dire che in effetti i deputati che hanno approvato quell’odg Conte dovrebbe ringraziarli: perché, ribadendo l’impegno Nato sul 2 per cento, hanno difeso la linea seguita dai due governi guidati dal fu avvocato del popolo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE