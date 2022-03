La Difesa europea passa per la convergenza del fronte Roma-Berlino

Intanto, c’è la rottura di un tabù. E non era scontato. Perché vedere l’Aula compatta, maggioranza e opposizione coi grillini in prima linea, votare un ordine del giorno che “impegna il governo ad avviare l’incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del pil”, è un fatto che dà il senso di una svolta avvenuta. E necessaria, come diceva da tempo quel Lorenzo Guerini per il quale era irrealistico pensare di voler fare la voce grossa, come europei, nella Nato, se ci si ostinava a ignorare una delle raccomandazioni che l’America rinnovavano a ogni riunione dell’Alleanza. Poi la Germania ha indicato la via: 100 miliardi, e l’impressione che se perfino Berlino superava le sue remore storiche, le isterie da antimilitarismo non erano più giustificabili altrove. “Anche perché se i tedeschi si muovono, vuol dire che a breve lo faranno anche i francesi. Possiamo davvero restare indietro, noi che pure tanto ci affanniamo per chiedere la Difesa europea?”, ha spiegato Luigi Di Maio ai suoi parlamentari, col tono di chi prova a smuovere le ultime resistenze. Del resto, che il nodo finanziario sia centrale, in questa congiuntura europea, lo ripete anche Enzo Amendola. “Perché la Difesa comune, prima ancora che un piano militare, deve essere un piano industriale”, dice il responsabile dei rapporti con Bruxelles a Palazzo Chigi. E in questo senso, c’è effettivamente una convergenza nuova: un asse tra Roma e Berlino che pare anticipare gli sviluppi che verranno.

