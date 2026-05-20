Appendino e Raggi, scontente del M5s, tentate dal partito di Di Battista

Chiara Appendino, già parlamentare alla Camera, è la cattiva coscienza grillina. Chi la conosce trova sia la sola capace di fare politica – la sola che recrimini l’alleanza con Renzi – e tuttavia incapace, alla fine, di lasciare il Movimento. “Quello che Renzi ha fatto io non lo dimentico”, ha detto due giorni fa. Così come non dimentica la Milionaire tax che Conte trascura. Virginia Raggi, dal canto suo, al Movimento starebbe chiedendo soltanto una cosa: un seggio in Parlamento nel 2027. Una candidatura che però è difficile ottenere. E non soltanto perché con Conte c’è naturale antipatia. Ma pure perché il Fiore del Campo largo – sempre Conte – a Roma predilige ben altri petali. In particolare, l’ex senatrice Paola Taverna e il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri. Due che non amano Virginia.