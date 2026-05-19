Dal Caroccio a Futuro nazionale
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Laura Ravetto lascia la Lega per il partito di Roberto Vannacci
Come anticipato dal Foglio, la deputata leghista è la prima big del Carroccio ad abbandonare Matteo Salvini per approdare in Futuro nazionale. Ma nel partito dell'ex generale sono sicuri che la sua entrata non sarà l'ultima e che ce ne saranno altre
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19 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 10:58 AM
Foto Ansa
Laura Ravetto lascia la Lega per passare in Futuro nazionale di Roberto Vannacci, come anticipato dal Foglio. La deputata, ex sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento nel quarto governo Berlusconi, con un passato in Forza Italia, si unisce così agli altri due transfughi leghisti che hanno abbandonato il Carroccio a febbraio Rossano Sasso ed Edoardo Ziello seguendo l'europarlamentare, oltre all' FdI Emanuele Pozzolo. Ma nel partito dell'ex generale sono sicuri che l'entrata di Ravetto non sarà l'ultima e che ce ne saranno altre. "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro nazionale", ha detto Vannacci annunciando che la formalizzazione dell'ingresso e le dichiarazioni ufficiali "avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell'evento 'Guerra e Pace'".
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Negli ultimi tempi, dal rifiuto dei fondi Safe ai nuovi interventi sulla sicurezza fino al ddl sfratti, che secondo la Lega dovrebbe essere un ideale completamento al Piano casa approvato due settimane fa in Cdm, l'agenda leghista ha collimato sempre più con quella di Futuro nazionale, tanto che nella Lega c’è chi pensa che un rientro ufficiale di Vannacci nel centrodestra non sia più fantapolitica. Ma il riavvicinamento potrebbe verificarsi anche per più pragmatiche questioni elettorali. Se si dovesse andare a votare nel 2027 con lo Stabilicum, il campo largo sarebbe avanti alla coalizione di centrodestra, anche se di qualche decimale. Ecco perché il ruolo di Futuro nazionale potrebbe non essere più quello di spettatore.
“Per adesso al tavolo non ci hanno invitati”, spiegava qualche giorno fa il deputato vannacciano Edoardo Ziello, che siede in commissione Affari costituzionali, quella che sta esaminando il testo della nuova legge elettorale. Ma non è detto che, come conseguenza delle opposizioni che si sfilano dalla discussione, i vertici della coalizione decidano di non includere Vannacci. Questo anche perché stando all'ultima rilevazione Swg pubblicata ieri, il partito dell'ex generale si assesterebbe al 4,1 per cento, ben al di sopra della soglia di sbarramento che dovrebbe mantenersi al 3. In realtà sul contenuto degli emendamenti che potrebbero essere presentati da Futuro nazionale fanno già sapere di andare più nella direzione di Fratelli d’Italia, accomunati dalla voglia di reintrodurre le preferenze, che verso la Lega. Ma intanto per alzare la posta Vannacci va ripetendo in separata sede “sono pronto a correre da solo”.
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