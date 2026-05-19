Se si votasse oggi
•
Il sondaggio: crescono Pd e M5s. Cala la Lega, mentre Vanacci supera il 4 per cento
Il Partito democratico sale al 22,2 per cento, il Movimento al 12,5. FdI scende al 28,5, la Lega al 6. FI e Nm sono rispettivamente al 7,6 e all'1,3. Avs, Iv e +Europa calano, Azione cresce al 3,5, mentre Futuro Nazionale arriva al 4,1. La rilevazione Swg per La7
di
19 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 01:41 PM
Foto Ansa
L'ultimo sondaggio di Swg per La7 del 18 maggio mostra una crescita dei due principali partiti di opposizione: il Partito democratico sale al 22,2 per cento (+0,2 per cento rispetto alla settimana precedente), mentre il Movimento 5 Stelle arriva al 12,5 (+0,3 per cento).
Sul fronte governativo invece, Fratelli d'Italia perde lo 0,3 per cento e scende così al 28,5, restando comunque il primo partito del paese. Tra gli alleati della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Lega è l'unica a perdere qualche decimale e passa dal 6,2 al 6 per cento. Forza Italia e Noi moderati crescono rispettivamente dello 0,1 e dello 0,2 per cento arrivando al 7,6 e all'1,3.
A differenza di Pd e M5s, Alleanza Verdi-Sinistra scende al 6,7 per cento (-0,1) così come Italia Viva di Matteo Renzi che perde lo 0,2 per cento e si assesta al 2,4 e +Europa che, perdendo lo 0,1 per cento, scende all'1,4. Azione invece guadagna lo 0,1 per cento e sale al 3,5. Oltre alla crescita del partito di Carlo Calenda, l'ultima rilevazione Swg segnala anche quella di Futuro Nazionale. La forza politica di Roberto Vannacci, guadagnando 0,2 punti percentuali, supera la soglia del 4 per cento e arriva al 4,1.
Di più su questi argomenti:
Scopri anche
di
di
di
di