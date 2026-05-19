Il sondaggio: crescono Pd e M5s. Cala la Lega, mentre Vanacci supera il 4 per cento

Sul fronte governativo invece, Fratelli d'Italia perde lo 0,3 per cento e scende così al 28,5, restando comunque il primo partito del paese. Tra gli alleati della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Lega è l'unica a perdere qualche decimale e passa dal 6,2 al 6 per cento. Forza Italia e Noi moderati crescono rispettivamente dello 0,1 e dello 0,2 per cento arrivando al 7,6 e all'1,3.