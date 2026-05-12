il rientro
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Giuseppe Conte torna in Parlamento
Domani l'ex premier torna nell'agone politico dopo la pausa dovuta all'operazione
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12 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 12:52 PM
Foto ANSA
Giuseppe Conte torna all’arrembaggio. Dopo l’operazione l’ex premier è pronto a rituffarsi nell’agone politico. E’ atteso domani in Parlamento, dove si annuncia una giornata movimentata tra Camera e Senato.
Al Corriere, qualche giorno fa il leader del M5s ha raccontato di essere stato operato per l’asportazione urgente di una neoplasia. “Ho temuto il peggio", ha raccontato. L'intervento è stato risolutivo. Nel frattempo è stato immortalato a pranzo con la sua famiglia a Villa Pamphili, nella sua prima uscita pubblica. Ora che il peggio è alle spalle, Conte tornerà a dare battaglia al governo e a dedicarsi al suo Movimento, alla costruzione del programma con Nova, recuperando gli appuntamenti cancellati.
Di prima mattina, domani, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani riferiranno alle commissioni riunite Esteri e Difesa, di Camera e Senato, sulla crisi in medio oriente, su Hormuz e sulle modalità di coinvolgimento italiano. L’ultima volta il leader M5s non si è risparmiato, incalzando il titolare della Farnesina per il cappellino Maga ricevuto da Donald Trump.
Nel pomeriggio Giorgia Meloni risponderà invece al premier time. Il M5s, che oggi è andato all’attacco sui centri in Albania, domani punterà sull’economia, “sul disastro” di questo governo. Chissà che Conte non decida di presenziare dalle tribune. In serata invece Conte sarà ospite di Bruno Vespa nella puntata di ''Cinque Minuti'', in onda mercoledì 13 maggio, alle 20.30, dopo il Tg1, e a ''Porta a Porta'' alle 23.10 su Rai 1. Bentornato presidente.
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