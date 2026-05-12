Giuseppe Conte torna in Parlamento

Giuseppe Conte torna all’arrembaggio. Dopo l’operazione l’ex premier è pronto a rituffarsi nell’agone politico. E’ atteso domani in Parlamento, dove si annuncia una giornata movimentata tra Camera e Senato.

Al Corriere, qualche giorno fa il leader del M5s ha raccontato di essere stato operato per l’asportazione urgente di una neoplasia. “Ho temuto il peggio", ha raccontato. L'intervento è stato risolutivo. Nel frattempo è stato immortalato a pranzo con la sua famiglia a Villa Pamphili, nella sua prima uscita pubblica. Ora che il peggio è alle spalle, Conte tornerà a dare battaglia al governo e a dedicarsi al suo Movimento, alla costruzione del programma con Nova, recuperando gli appuntamenti cancellati.

Di prima mattina, domani, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani riferiranno alle commissioni riunite Esteri e Difesa, di Camera e Senato, sulla crisi in medio oriente, su Hormuz e sulle modalità di coinvolgimento italiano. L’ultima volta il leader M5s non si è risparmiato, incalzando il titolare della Farnesina per il cappellino Maga ricevuto da Donald Trump.