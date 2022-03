Conte è per il governo "un ghiacciolo". Il problema "è che fare dello stecchetto"

Draghi non si fida delle giravolte del leader del M5s. Si mette in conto perfino una scissione dei grillini. Sul decreto Ucraina si va verso la questione di fiducia. Il presidente del Consiglio fa il suo tour per il "salva città"

In soli tre giorni ha abolito secoli di logica. Sabato ha lanciato la guerra lampo contro il governo di cui fa parte, domenica si è firmato da solo l’armistizio, mentre lunedì era per i negoziati con Mario Draghi. Con questa strategia, la strategia emicrania, Giuseppe Conte potrebbe sconfiggere perfino Putin. Quando si è rivolto a Palazzo Chigi per chiedere un incontro imminente con il premier (ci sarà oggi alle 17.30) qualcuno, e non era l’avvocato Lorenzo Borré, con garbo, gli ha fatto notare che prima della nuova votazione del M5s non era chiaro a che titolo lo chiedesse. Rifacendosi alle carte bollate, quelle che ora Conte disprezza, lo avrebbe chiesto in qualità di non leader, ma da avvocato semplice. In Italia sono 243 mila nella sua posizione.