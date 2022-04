Più gas, Draghi. Il Pd vuole che l'Italia rinunci alle forniture russe: "Ora!"

Al governo si formano due famiglie di ministri. Cingolani e Franco vogliono sospendere le forniture ma "nella cornice europea", i ministri Pd sono per farlo immediatamente. Il premier vuole arrivare allo stop ma con le scorte in casa. Il ruolo dell'Algeria

Funzione o sentimento? E’ la nuova suddivisione di governo, la dialettica tra ragion pratica ed etica della responsabilità. Con Kant o con Weber? I ministri “kantiani” sono per “la rinuncia al gas russo ma in una cornice europea”, i “weberiani” sono per “rinunciamoci ora!”. Alla prima famiglia appartengono Daniele Franco e Roberto Cingolani. All’altra, i ministri che al Foglio si sono fatti avanti. Sono Guerini, Franceschini, Orlando, Patuanelli, Carfagna e Gelmini. Mario Draghi in realtà ci vuole arrivare ma da preparato. A Putin: “Deve rispondere delle sue azioni”. L'orrore. E' Bucha.