Germania e Austria caute sul gas. Ma dopo i crimini russi è possibile una svolta sul petrolio

Bruxelles – Le immagini del massacro di Bucha hanno costretto un’Unione europea riluttante a imboccare la strada di sanzioni più dure contro Vladimir Putin, anche se un gruppo di paesi che include la Germania continua a opporsi a un embargo sul gas dalla Russia. La misura più significativa che potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni è un divieto di importazione di petrolio e carbone, dopo che Emmanuel Macron si è detto “favorevole”. Anche il settore navale potrebbe essere colpito. “È chiaro che ci sono indizi molto chiari di crimini di guerra”, ha spiegato ieri il presidente francese: “Ciò che è accaduto a Bucha impone una nuova serie di sanzioni e misure molto chiare”. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è detta “inorridita” da “orrori indicibili”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che “ulteriori sanzioni e sostegno dell’Ue sono in arrivo”. Ma in alcune capitali la paura dei prezzi e della recessione è troppo forte per far seguire alle parole di orrore e condanna i fatti necessari a smettere di finanziare indirettamente la guerra. “Dobbiamo mettere più pressione su Putin e isolare la Russia, tagliando tutte le relazioni economiche. Ma al momento non è possibile tagliare le forniture di gas. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo”, ha detto il ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner. La Germania vuole “differenziare tra gas, petrolio e carbone” con tempi diversi per interrompere le importazioni.

