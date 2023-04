Putin punta sulle nostre divisioni, ma le fratture sono a Mosca

Tra i documenti trafugati c’è anche il racconto dei dissidi attorno al presidente russo. Cause e fallimenti

Le pagine di documenti riservati che stanno rivelando informazioni importanti riguardo alla guerra in Ucraina e le relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti contengono anche molte informazioni sulla Russia, sullo stato dell’esercito e soprattutto sui rapporti di forza che gravitano attorno al Cremlino. La fotografia che ne esce non è quella che Mosca è impegnata a scattare da più di un anno, e questo dato sembra suffragare l’idea che la fuga di documenti americani riservati non nasca da ragioni partigiane o ideologiche.