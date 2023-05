Perché l'Uzbekistan occhieggia all'Italia, e viceversa. Gli interessi di Meloni

Mosca non è più un partner affidabile per i paesi dell’Asia centrale, mentre il governo italiano sembra intenzionato a mantenere un ruolo di primo piano nella regione

In continuità rispetto a quanto accaduto a partire almeno dal 2019, il governo guidato da Giorgia Meloni sembra intenzionato a mantenere un ruolo di primo piano in Asia centrale. Ne è una prova l’ultimo viaggio in Uzbekistan del ministro della Difesa Guido Crosetto, durante il quale ha avuto modo di tenere incontri ad altissimo livello, anche con il presidente Shavkat Mirziyoyev. La trasferta è stata preparatoria rispetto al viaggio ufficiale in Italia che il leader uzbeco compirà a giugno: in programma colloqui con il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, la premier Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.