Oligarchi e champagne. Ecco come la Russia riesce a ottenere merci europee

Bruxelles. Le importazioni in Russia di champagne dalla Francia sono crollate dell’80 per cento nel 2022 a causa della guerra contro l’Ucraina, ma non per questo gli oligarchi sono rimasti a secco di bollicine. Secondo le cifre del Comité Champagne e del Trade Data Monitor raccolte da Bloomberg, lo scorso anno le esportazioni di champagne dalla Francia alla Turchia sono aumentate del 120 per cento, mentre quelle dalla Turchia alla Russia si sono impennate del 182 per cento. Quasi tutto lo champagne sfugge alle sanzioni dell’Unione europea, che ha fissato a 300 euro a bottiglia il tetto che fa scattare il divieto di esportazione per i beni di lusso.

