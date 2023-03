L'Europa ha un problema con chi aggira le sanzioni contro Mosca

Gli Stati Uniti hanno messo nella lista nera dell'ultimo pacchetto di restrizioni diverse società con sede in Ue. “L’attuazione è responsabilità degli stati membri”, ci spiega una fonte della Commissione, che ha nominato un responsabile per verificare che tutto vada come deve

Bruxelles. Nell’ultimo pacchetto di sanzioni americane contro la Russia del 24 febbraio, l’Amministrazione Biden ha deciso di inserire nella sua lista nera diverse società con sede in Europa e alcuni individui con passaporto italiano, tedesco e svizzero per aver aiutato il regime di Vladimir Putin ad aggirare le misure restrittive occidentali. Secondo Washington, l’imprenditore italo-svizzero, Walter Moretti, con la sua rete di soci e società, ha procurato tecnologie e attrezzature occidentali sensibili per i servizi di intelligence e l’esercito russi, nonché attrezzature per i laboratori di armi nucleari.