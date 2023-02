Zelensky pensa di andare a Bruxelles per sbloccare i freni dell'Ue

Bruxelles. Dopo Washington, forse è giunto il momento di Bruxelles. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, giovedì potrebbe compiere il suo secondo viaggio fuori dal paese dall’inizio della guerra della Russia per pronunciare un discorso davanti al Parlamento europeo e sedersi al tavolo dei capi di stato e di governo al Consiglio europeo. Per ragioni di sicurezza, la visita non è stata confermata. Ma, secondo diverse fonti, i preparativi sono in corso. A pochi giorni dal primo anniversario dell’aggressione, la presenza di Zelensky nella capitale europea avrebbe un forte valore simbolico. I leader dell’Ue si erano sentiti trascurati dalla sua scelta di andare prima a Washington che a Bruxelles. Dopo gli Stati Uniti, l’Ue e i suoi stati membri sono stati i più importanti contributori di aiuti finanziari, militari e umanitari (49 miliardi di euro complessivi, secondo le stime della Commissione). Far entrare Zelensky al Consiglio europeo, in mezzo a presidenti e premier dei 27, servirà a dimostrare che il futuro dell’Ucraina è dentro l’Ue. Come la visita a Kyiv la scorsa settimana della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà anche un incoraggiamento per i soldati ucraini che si battono al fronte e i civili che resistono ai tagli di elettricità, riscaldamento e acqua potabile a causa dei bombardamenti russi.

