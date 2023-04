La controffensiva ucraina è pronta

Ieri il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha detto che Kyiv è “complessivamente pronta” per lanciare la controffensiva e liberare altro territorio, ma soprattutto altri cittadini, dall’occupazione russa. Il giorno prima il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva confermato la consegna di 230 carri armati e più di 1.500 mezzi per il trasporto truppe. Quello ancora prima il generale americano Christopher G. Cavoli aveva detto al Congresso che “più del 98 per cento dei veicoli promessi è già sul campo”. I russi hanno impiegato gli ultimi cinque mesi a fortificare le linee difensive disposte su più livelli e a riempire di ordigni gli spazi tra l’una e l’altra, ma con il tipo di armi appena consegnate i campi pieni di fossi e mine non sono impenetrabili.

