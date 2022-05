Rinunciare a qualcosa. Compromessi per una pace duratura

Un intervento attivo dell’Europa potrebbe risultare addirittura decisivo nell’intraprendere il necessario percorso di uscita dalla guerra russo-ucraina. Va sottolineato anzitutto che il rapporto con l’Unione europea è della massima importanza per entrambe le parti in conflitto. Per l’Ucraina la priorità dell’ingresso nell’Unione è massima, dopo che questa prospettiva si è aperta in tempi rapidissimi in seguito all’aggressione di Mosca; ma richiederà la messa a punto di complesse trattative nonché dei tempi necessari per l’adeguamento alle condizioni economiche, giuridiche e istituzionali imposte dai trattati: un percorso non facile. Ciò significa che una pressione europea per indurre Zelensky a un compromesso accettabile sui confini con la Russia non potrà non avere un grande peso. Per la Russia, le relazioni economiche, commerciali e finanziarie con l’Unione sono state, sono e resteranno della massima rilevanza, data la fondamentale complementarietà dei rispettivi interessi, anche se l’Europa sta giustamente (anche se tardivamente) operando per diminuire drasticamente la propria dipendenza energetica da Mosca.

