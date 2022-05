Macron propone la Comunità politica europea (con Ucraina e Regno Unito)

Il presidente francese ha chiuso i lavori della Conferenza sul futuro dell'Ue a Strasburgo: "E' in nome della libertà che sosteniamo Kyiv. Quando tornerà la pace no a vendette o umiliazioni nei confronti della Russia"

Bruxelles. Una “comunità politica europea” per riunire l'Unione europea all'Ucraina, alla Georgia e alla Moldavia, aperta ai paesi candidati dei Balcani occidentali ma anche al Regno Unito che ha fatto la Brexit. E' questa la principale proposta lanciata dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso durante la cerimonia conclusiva della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo. “L'Ucraina con la sua lotta e il suo coraggio già oggi è membro di cuore della nostra Europa, della nostra famiglia e della nostra Unione”, ha detto Macron. “Ma anche se accordiamo domani lo status di candidato all'adesione alla nostra Ue, sappiamo tutti perfettamente che il processo prenderà diversi anni, in verità diversi decenni”. Per il presidente francese, “dobbiamo trovare la via per ripensare la nostra Europa, la sua unità, la sua stabilità, senza rendere fragile l'intimità costruita dentro l'Ue (...).Abbiamo il dovere storico, non di dire che la sola risposta è l'adesione, ma aprire una riflessione sull'organizzazione del nostro continente”, ha detto Macron.

Il presidente francese ha ricordato quando uno dei suoi predecessori, François Mitterrand, propose nel 1989 una Confederazione europea. Il progetto fallì, anche perché incorporava la Russia, ma “poneva una buona domanda che resta: come organizzare l'Europa da un punto di vista più ampio dell'Ue”. Secondo Macron “una comunità politica europea” permetterebbe “alle nazioni europee democratiche che aderiscono al nostro zoccolo di valori di trovare un nuovo spazio di cooperazione politica, di sicurezza, sull'energia, sui trasporti, la circolazione delle persone e in particolare dei giovani”. Questa nuova organizzazione politica dovrebbe essere aperta a chi ha chiesto l'adesione, ma senza “chiudere a chi ha lasciato l'Ue”. Per Macron, “ne va della stabilità e del futuro del nostro continente”.

Quello di Strasburgo è stato il primo discorso di Macron da quando è stato rieletto presidente. Una conferma che “la Francia ha scelto l'Europa”, ha spiegato Macron, ribadendo la volontà di “costruire un'Europa più forte e più sovrana”. Il presidente francese ha voluto rispondere a distanza alla parata della vittoria nella Grande guerra patriottica organizzata da Vladimir Putin a Mosca in piena guerra Ucraina mostrando il successo del modello delle democrazie liberali. “Oggi 9 maggio la libertà e la speranza nel futuro hanno il volto dell'Ue”, ha detto Macron: “E' in nome di questa libertà e speranza che sosteniamo e continueremo a sostenere l'Ucraina, il suo presidente, Volodymr Zelensky e tutto il popolo ucraino”. Macron ha anche chiarito i tre obiettivi dell'Ue nel conflitto: “Far cessare questa guerra il più rapidamente, fare tutto il possibile per fare in modo che l'Ucraina resista e la Russia non possa vincere e preservare la pace sul resto del continente”. Il presidente francese ha voluto ricordare che “non siamo in guerra con la Russia”. E ha lanciato un avvertimento: “Quando la pace tornerà sul suolo europeo, dovremo costruire i nuovi equilibri di sicurezza e insieme non dovremo cedere mai alla tentazione né dell'umiliazione né dello spirito di vendetta”.

Quanto alle future riforme per l'Ue, Macron ha ribadito il suo progetto di “più indipendenza e sovranità europea”. Secondo il presidente francese, “restare aperti senza essere dipendenti è una precondizione per il proseguimento del progetto europeo e delle nostre democrazie”. I settori sono quelli della difesa, dell'energia, dell'indipendenza alimentare e di quella digitale. “La nostra indipendenza e sovranità sono le condizioni della nostra libertà”, ha detto Macron. Il presidente francese ha lodato l'efficacia delle democrazie rispetto agli autoritarismi. “Due anni fa, un anno fa, cosa sentivamo? Nelle nostre opinioni pubbliche, ci spiegavamo che era meglio una potenza autoritaria per rispondere alla pandemia, che vaccini russi e cinesi ci avrebbero salvato”. Invece, “abbiamo costruito una risposta inedita fatta di scienza aperta, democrazia ed efficacia”. Ora “la sfida” è “essere efficaci anche in tempo di pace e senza crisi” e “di fronte a questo dovremo riformare i testi”, ha detto Macron. “Una delle vie di questa riforma è la convocazione di una Convenzione di revisione dei trattati. E' una proposta del Parlamento europeo e l'approvo”. Macron ha annunciato che i leader inizieranno a discutere della revisione dei trattati già al Consiglio europeo di giugno. E' lì che il suo progetto di “comunità politica europea” inizierà a prendere forma. “Non saremo tutti d'accordo. Ma non dobbiamo temere la differenziazione e le avanguardie”, ha detto Macron. “La volontà di restare a 27” vieterà “di essere più ambiziosi”.