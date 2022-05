Il fallimento strategico di Putin visto dalla Russia

“Dopo due mesi di uccisioni di ucraini, cosa ha ottenuto Putin? Niente. Assolutamente niente. La Russia è più sicura? Assolutamente no. Più ricca? No. Ha ottenuto un maggiore rispetto nel mondo? No”. È la sintetica analisi, in un tweet, di Michael McFaul, ex ambasciatore americano in Russia e professore di Relazioni internazionali a Stanford. Che questo sia il punto di vista di un ex diplomatico dell’èra Obama, per giunta inserito nella lista dei sanzionati del Cremlino e bandito dall’ingresso in Russia, è comprensibile. Molto più sorprendente è che il futuro di Mosca venga descritto con toni più cupi, quasi apocalittici, nelle analisi del Russian International Affairs Council (Riac). Gli choc prodotti dalla guerra in Ucraina “possono incidere sia sulla società sia sulla statualità della Russia”, scrive Ivan Timofeev, direttore del Riac: “L’Unione Sovietica è crollata in circostanze internazionali molto più favorevoli”.

