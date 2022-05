"Vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra”. Evviva chi non teme di parlare di Vittoria

Sia lodata Ursula von der Leyen, che irrompe nel deserto linguistico per colmarlo. E per ricordarci che pace, negoziato, cessate il fuoco non sono fini in sé ma obiettivi da perseguire in nome della giustizia e della libertà. Contro i chierichetti alla Tarquinio

"Vogliamo che l’Ucraina vinca questa guerra” (ieri, Ursula von der Leyen a Bruxelles). Putin censura la parola guerra, ma pare si appresti a celebrare il 9 maggio la vittoria, anzi la Vittoria, e pare voglia farlo nel cimitero da lui approntato a Mariupol con i metodi di coloro che Stalin, Churchill e Roosevelt sconfissero nella primavera del 1945. Noi, in un mondo contemporaneo tanto futilmente competitivo, tendiamo a censurare la parola vittoria, minuscola ma risonante, quando è importante. Sia lodata la presidente della Commissione europea, che irrompe nel deserto linguistico, per colmarlo, accanto agli angloamericani. Ha capito che pace, negoziato, cessate il fuoco non sono fini in sé, ma obiettivi da perseguire con scrupolo non ipocrita in nome della giustizia, della libertà, dell’onore, della pietà e del coraggio di resistere alla forza brutale, e impedirne gli esiti con una vittoria.