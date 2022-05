Guerra in Ucraina. Le notizie 70esimo giorno dall'invasione russa

L'Unione europea sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni, il sesto, che dovrebbe contenere un embargo graduale al petrolio russo. I delegati dei 27 paesi membri si incontreranno oggi per discutere degli ultimi dettagli prima dell'approvazione finale. La bozza sarebbe pronta, ma le divisioni tra i paesi europei sulle modalità e l'effettiva entrata in vigore dell'embargo petrolifero non sono state del tutto superate;