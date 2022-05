Putin rinuncia alla vittoria del 9 maggio e nella Piazza Rossa porta un esercito striminzito

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che il 9 maggio non è una data rilevante per la guerra in Ucraina. Il cambio di programma è ormai ufficiale, nasce da una necessità: sul campo di battaglia non ci sono vittorie da rivendicare. Non ci sono città non in macerie in cui sfilare vittoriosi per ricordare la Grande guerra patriottica, la vittoria contro la Germania nazista. Neppure la “seconda fase” annunciata nel Donbas ha portato risultati soddisfacenti, quindi ora il messaggio è un altro: facciamo le cose con calma. Bisogna però comunicarlo ai russi, e a farlo ci pensa il Primo canale della televisione russa, con il conduttore Vladimir Solovev che dice ai suoi ospiti, lì per annuire: “Non abbiamo bisogno di andare di fretta, non serve finire in tempo per una festa prestabilita”. Nella capitale russa, le strade attorno alla Piazza Rossa sono state chiuse al traffico, sono cominciate le prove per la grande parata, che però sarà sottotono rispetto agli altri anni. Ha gli stessi problemi del fronte: mancano uomini e mezzi. Nel 2020 i veicoli erano 234; nel 2021 erano 197, quest’anno saranno 131. Non ci sarà la varietà degli altri anni, perché alcuni modelli saranno in guerra. Sfileranno invece i veicoli di ultima generazione, prodotti in numero limitato e che non sono stati ancora impiegati in Ucraina. L’aviazione invece comporrà con i Mig-29 coreografie a forma di Z, la lettera simbolo dell’invasione, ma il numero di velivoli anche sarà inferiore rispetto agli altri anni.

